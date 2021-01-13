بوجبا: مواجهاتنا ضد بيرنلي مثل الحرب

وصف بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد وصاحب هدف الفوز على بيرنلي، مباريات الفريقين بالحرب.

مانشستر يونايتد عاد إلى صدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2013، ويعود الفضل لتلك الصدارة إلى الانتصار الصعب الذي تحقق على حساب بيرنلي بهدف بوجبا في ملعب تيرف مور.

وقال بوجبا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لقد عرفنا ذلك. دائمًا عندما تأتي إلى هنا، تعلم أن المباراة ستكون بمثابة الحرب".

وأضاف "أنت بحاجة إلى التزام الهدوء وقد فعلنا ذلك. كان الأمر صعباً للغاية في الشوط الأول ثم في الشوط الثاني، لكننا حصلنا على النتيجة التي أردناها".

وعن هدفه أوضح بوجبا "لقد كانت كرة رائعة من ماركوس راشفورد كنت أشعر أن علي تسديدها مباشرة".

وأردف "في بعض الأحيان هذا هو الهدف المثالي، اللحظة المثالية، التمريرة المثالية تجعل الهدف في غاية الروعة".

وأتم "أنا سعيد حقًا بالأداء. احتفاظ الجميع بالتركيز، لقد كنا جيدين في الدفاع. الأداء كان رائعا بشكل عام".

وحل يونايتد ضيفا على بيرنلي لملاقاته في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد بول بوجبا بتسديدة قوية بيمناه على الطائر في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يتصدر يونايتد الدوري منفردا بـ36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه ليفربول.

ويلتقي الفريقان في الـ17 من شهر يناير الجاري في ملعب أنفيلد.

مواجهة يبحث فيها يونايتد عن فوز لم يتحقق على ليفربول منذ مارس 2018.