مدافع مانشستر يونايتد ينتقل إلى باير ليفركوزن نهائيا

أعلن نادي مانشستر يونايتد انتقال مدافعه تيم فوسو مينساه بشكل دائم إلى باير ليفركوزن.

وأفاد يونايتد في بيان عبر موقعه يوم الأربعاء: "سيبدأ اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا فصلاً جديدًا من مسيرته المهنية في الدوري الألماني بعد الموافقة على الشروط والفحص الطبي مع ليفركوزن".

ويحتل ليفركوزن حاليًا المركز الثالث في الدوري الألماني، بينما يتصدر الشياطين الحمر الدوري الإنجليزي.

مينساه لعب على سبيل الإعارة من قبل في صفوف كريستال بالاس وفولام.

وشارك تيم فوسو مينساه في دوري أبطال أوروبا مع يونايتد في وقت سابق من هذا الموسم.

لعب الهولندي الدولي أول مباراة له مع يونايتد عام 2016، ضد أرسنال، بعد انضمامه إلى صفوف الشباب في النادي من أياكس.

اختار أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد اللاعب للمشاركة للمباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي هذا الموسم، ضد ناديه السابق كريستال بالاس في أولد ترافورد.

وخاض مينساه 30 مباراة مع يونايتد.