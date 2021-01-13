تشكيل سيتي - محرز أساسي وستيرلينج على مقاعد البدلاء ضد برايتون

عاد رياض محرز لتشكيل مانشستر سيتي الأساسي في الدوري الإنجليزي مرة أخرى أمام برايتون.

ويلعب مانشستر سيتي ضد برايتون في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

واحتفظ جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالنجم رحيم ستيرلينج على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كانسيلو – روبن دياش – جون ستونز – أولكساندر زينتشينكو.

الوسط: رودريجو – جوندوجان – كيفين دي بروين.

الهجو: رياض محرز – فيل فودين – بيرناردو سيلفا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.