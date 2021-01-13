سكاي: أبراموفيتش يقرر إعادة جرانت إلى تشيلسي "لمساعدة لامبارد"

قرر رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي إعادة أفرام جرانت مدرب فريقه السابق للعمل مع فرانك لامبارد المدرب الحالي للفريق اللندني، حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن الملياردير الروسي يعتقد أن جرانت لديه ما يكفي من الخبرة لدعم لامبارد وطاقمه الفني بشكل كبير.

وفاز تشيلسي بمباراة وحيدة في آخر 6 مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، كما أنه يحتل المركز التاسع حاليا في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن جرانت يعتقد أن نقطة قوته هي أنه جيد للغاية كمدرب لفريق كرة القدم عوضا عن التعامل مع كل الأمور الأخرى في الكواليس، لذا قد يعود صاحب الـ65 عاما لفترة وجيزة في النادي اللندني.

وكان جرانت قد عبر عن دعمه للامبارد عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وقال إنه يجب أن يكون قويا للتعامل مع مثل هذا الموقف والشخصية اللازمة لاتخاذ القرارات.

وطالب جرانت لامبارد وكل من في النادي بالصبر، وأن يفعل ما يجدونه ضروريا، وشدد على شيئين: "الأول ألا يفقد صوابه إن لم تسر الأمور على خير، والثاني ألا يخسر روحه القتالية وجعلها دوما في أعلى مستوى".

وتولى جرانت تدريب تشيلسي خلال موسم 2007-2008 بعد أن كان مديرا رياضيا، وقاد الفريق في 54 مباراة فاز في 36 وتعادل 12 مرة وخسر 6 مرات، كما أنه خسر نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.