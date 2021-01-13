بيلد: 5 مدربين ضمن قائمة أبراموفيتش القصيرة لخلافة لامبارد في تشيلسي

جهز رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي قائمة قصيرة من خمسة مدربين لاختيار أحدهم إذا ما قرر إقالة فرانك لامبارد مدرب الفريق الحالي من منصبه.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن وجود 5 مدربين مرشحين لخلافة لامبارد، وهم براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي، ورالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان السابق وماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق وأخيرا يوليان ناجلزمان مدرب ريد بول لايبزج الحالي.

رودجرز تولى تدريب ليستر سيتي في فبراير 2019 ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2025، وقاد الفريق في 83 مباراة بكل المسابقات، فاز في 45 وتعادل 14 وخسر 24.

ويحتل ليستر سيتي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر.

أما هازنهوتل المدرب النمساوي فيتولى تدريب ساوثامبتون منذ ديسمبر 2018 وقاد الفريق في 87 مباراة بكل المسابقات، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

توخيل، قاد فريق باريس سان جيرمان فريق باريس في 127 مباراة بكل المسابقات فاز في 96 وتعادل 11 مرة وخسر 20.

أليجري بدوه، ارتبط اسمه مؤخرا بتدريب أندية روما ولاتسيو وإنتر وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وفقا للتقارير.

أليجري سبق له تدريب ميلان وحصد مع الفريق لقبي الدوري والسوبر الإيطالي.

ومن ثم حافظ على الثنائية المحلية مع يوفنتوس لثلاث مواسم متتالية وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

أخيرا، ناجلزمان، صاحب الـ33 عاما يقود لايبزج منذ صيف 2019 ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وقاد ناجلزمان لايبزج في 70 مباراة بكل المسابقات فاز في 41 وتعادل في 18 وخسر 11.

تشيلسي يحتل المركز التاسع حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة فولام يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز في السابعة والنصف مساء.