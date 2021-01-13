أرقام في الجول – الشحات ضد الإنتاج الحربي.. صناعة الفرص بالتخصص ودور دفاعي ناجح
الأربعاء، 13 يناير 2021 - 14:59
كتب : محمد يسري
لم يسجل حسين الشحات هدفا ويصنع الآخر ضد الإنتاج الحربي فحسب؛ بل كان له دورا دفاعيا مميزا خلال المباراة.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
الأهلي فاز على الإنتاج الحربي بنتيجة 4-1 في الأسبوع السابع للدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)
وخلال المباراة واصل الشحات صناعته للفرص بعد مباراة سيراميكا كليوباترا التي صنع بها 3 فرص للتسجيل.
وصنع الشحات فرصتين للتسجيل بالإضافة لصناعة هدف علي معلول.
وسدد الشحات 3 مرات، منهم محاولة واحدة بين القائمين والعارضة والتي انتهت بهدف.
أما باقي التسديدات فكانت خارج إطار المرمى.
لتكون النسبة المتوقعة للأهداف (xG) في المباراة، للشحات بلغت: 0.33 هدفا.
وعلى مستوى التمرير، أكمل الشحات 24 تمريرة قصيرة من أصل 31 بدقة 71%
كما أرسل عرضتين بنجاح من أصل 5 لتكون دقة عرضياته في المباراة 40%
وأرسل الشحات كرتين طوليتين لم تصل أيا منهما لأي زميله له.
وهنا كانت أماكن تمريرات الشحات القصيرة والطولية
وفي عملية استلام الكرة، نجح الشحات بنسبة 100% بعدما سيطر على 37 كرة لُعبت له.
ومع تكتل الإنتاج الحربي الدفاعي، امتلك الشحات الحل الفردي وأكمل 4 مرواغات بدقة 100%، في هذه الأماكن:
لكنه خسر الكرة مرتين تحت الضغط.
ودفاعيا، قدم الشحات مساندة لأكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلي، إذ استعاد الكرة 5 مرات.
لاحظ أماكن استعادة الكرة للأهلي
واستخلص الكرة 3 مرات بنسبة 50%، واعترض مسار الكرة 3 مرات بنسبة 100%
وشتت الشحات الكرة مرة واحدة فقط خلال المبارا.
** الأرقام من موقع Kora Stats