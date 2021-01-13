أرقام في الجول – الشحات ضد الإنتاج الحربي.. صناعة الفرص بالتخصص ودور دفاعي ناجح

لم يسجل حسين الشحات هدفا ويصنع الآخر ضد الإنتاج الحربي فحسب؛ بل كان له دورا دفاعيا مميزا خلال المباراة.

الأهلي فاز على الإنتاج الحربي بنتيجة 4-1 في الأسبوع السابع للدوري المصري الممتاز. (طالع التفاصيل)

وخلال المباراة واصل الشحات صناعته للفرص بعد مباراة سيراميكا كليوباترا التي صنع بها 3 فرص للتسجيل.

وصنع الشحات فرصتين للتسجيل بالإضافة لصناعة هدف علي معلول.

وسدد الشحات 3 مرات، منهم محاولة واحدة بين القائمين والعارضة والتي انتهت بهدف.

أما باقي التسديدات فكانت خارج إطار المرمى.

لتكون النسبة المتوقعة للأهداف (xG) في المباراة، للشحات بلغت: 0.33 هدفا.

وعلى مستوى التمرير، أكمل الشحات 24 تمريرة قصيرة من أصل 31 بدقة 71%

كما أرسل عرضتين بنجاح من أصل 5 لتكون دقة عرضياته في المباراة 40%

وأرسل الشحات كرتين طوليتين لم تصل أيا منهما لأي زميله له.

وهنا كانت أماكن تمريرات الشحات القصيرة والطولية

وفي عملية استلام الكرة، نجح الشحات بنسبة 100% بعدما سيطر على 37 كرة لُعبت له.

ومع تكتل الإنتاج الحربي الدفاعي، امتلك الشحات الحل الفردي وأكمل 4 مرواغات بدقة 100%، في هذه الأماكن:

لكنه خسر الكرة مرتين تحت الضغط.

ودفاعيا، قدم الشحات مساندة لأكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلي، إذ استعاد الكرة 5 مرات.

لاحظ أماكن استعادة الكرة للأهلي

واستخلص الكرة 3 مرات بنسبة 50%، واعترض مسار الكرة 3 مرات بنسبة 100%

وشتت الشحات الكرة مرة واحدة فقط خلال المبارا.

** الأرقام من موقع Kora Stats