مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: إلغاء اختبار "رابيد تيست" واستبداله بمسحة قبل 48 ساعة من المباريات

قال مصدر في اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري إنه تم إلغاء اختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، واستبداله بمسحة قبل 48 ساعة من المباريات. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "إلغاء اختبار "رابيد تيست" لأندية الدوري الممتاز بداية من الجولة المقبلة واستبدالها بمسحة لجميع الفرق، وتم إخطار جميع الأندية بشكل رسمي".

وواصل "المسحة ستكون قبل 48 ساعة من كل مباراة وبناء على نتيجتها ستكون قوائم الأندية".

وأكمل "قرار إلغاء رابيد تيست جاء لعدم فاعليته".

وكان اتحاد الكرة المصري قد طالب في وقت سابق بإدراج كافة الفرق الرياضية بمختلف مستوياتها ضمن جداول لقاح كوفيد 19. (طالع التفاصيل)

وأوضحت اللجنة الثلاثية أن " اختبارات (رابيد تيست) لم تكن دقيقة بالقدر المطلوب، إذ أعطت نتائج عكسية في كثير من الحالات وسط الاختبارات التي تعقد في هذا الشأن لفرق كرة القدم، ما يجعل الاستمرار في الاعتماد عليها غير مضمون أو مأمون".