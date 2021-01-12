اتحاد الكرة يطالب وزارة الرياضة بإدراج كافة الفرق بمختلف مستوياتها على جداول لقاح كورونا

طالبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وزارة الشباب والرياضة إدراج جميع فرق كرة القدم بكافة مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية ضمن جداول تلقي لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة. وذلك في بيان رسمي.

وقال نص البيان: "اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد طالبت بإدراج جميع فرق الكرة بكافة مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول تلقي لقاح كورونا المعتمد".

وواصل بالبيان: "مستعدون لتحمل أي تكاليف مالية في هذا الصدد".

وأكمل "تأتي تلك المطالبة في إطار الحرص على استمرار نشاط كرة القدم وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية".

وتابع "وتأتي أيضا، بعد أن أكدت التجربة وفقا لأطباء معتمدين، أن اختبارات (رابيد تيست) لم تكن دقيقة بالقدر المطلوب، إذ أعطت نتائج عكسية في كثير من الحالات وسط الاختبارات التي تعقد في هذا الشأن لفرق كرة القدم، ما يجعل الاستمرار في الاعتماد عليها غير مضمون أو مأمون".

وكانت هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، قد أوضحت خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين أن هناك 3 لقاحات ستكون متوفرة بنهاية شهر يناير الجاري، وهي "أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"فايزر بيونتك".