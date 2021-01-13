أرقام في الجول – الونش ضد المصري.. مسؤولية بناء الهجمة.. وممنوع الاقتراب من مرمى الزمالك

منع محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك لاعبو المصري من المرور والوصول لمرمى زميله محمد أبو جبل.

الزمالك فاز على المصري بهدف دون رد في الجولة السابعة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الونش قدم مباراة دفاعية رائعة للغاية، وهو ما تشير له الأرقام.

فاز الونش بالكرة 17 مرة خلال المباراة، وأكثر ما ميزه كان حصوله على الكرة الثانية.

استحوذ الونش على الكرة الثانية 15 مرة خلال المباراة ليحرم المصري من سلاحه المفضل في الكرات العالية.

لاحظ سيطرة الونش على الكرات أمام منطقة الجزاء الزمالك.

وتعرض الونش لموقف 1 ضد 1 لمرة واحدة فقط في المباراة؛ ونجح في استخلاص الكرة بنجاح.

لكن أكثر ما ميز الونش كان اعتراضه لمسار الكرة.

9 اعتراضات قام بها الونش، منهم واحدة نجح في السيطرة عليها وتحضير هجمة للزمالك.

كما نجح في صراع هوائي وحيد بدقة 100%

ولم يخسر الونش الكرة تحت الضغط إلا مرة واحدة فقط.

وبجانب الأرقام الدفاعية، كان للونش نسبة كبيرة في التمريرات الأرضية السليمة.

أكمل 25 تمريرة قصيرة من 31، بدقة 81%.

16 تمريرة من تمريرات الونش كانت للأمام، و7 لجانبي الملعب، بالإضافة لتمريرتين فقط للخلف.

أماكن تمريرات الونش:

لكن الوضع اختلف بالنسبة للتمريرات الطولية. 7 تمريرات من الونش لم تصل منهم أي تمريرة للاعبي الزمالك في الخط الأمامي.

وإجمالا فاز الزمالك بـ12 كرة طولية من أصل 33 لُعبت خلال المباراة، وهو رقم يوضح أن فريق جايمي باتشيكو افتقد لمهاجم قادر على الفوز بالكرات الهوائية في المباراة.

ونجح الونش في استلام الكرة 27 مرة بدقة 100% خلال اللقاء وقام بمرواغة ناجحة.

**الأرقام من موقع kora stats