مدرب الأهلي: لا داعي للقلق بشأن بواليا.. يمر بفترة تعرض لها كل المهاجمين الأجانب

لا يشعر سامي قمصان مدرب الأهلي بالقلق على الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق بسبب إضاعته الفرص السهلة في أول مباراتين ضد سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي.

والتر بواليا النادي : الأهلي الأهلي

صرح قمصان عبر إذاعة أون سبورت اليوم الأربعاء "بواليا مميز جدا، ولكن النقلة كبيرة من فريق صغير إلى ناد كبير، والجماهير لديها تطلعات كبيرة، فهو يتمتع بقدرات مميزة، يتحرك جيدا وصنع الهدف الأول أمام الإنتاج".

وأضاف "تسجيله للهدف الأول سيصنع الفارق معه، وهو ما مر به كل المهاجمين الأجانب في الأهلي، لا قلق، ونتمنى أن يكون على قدر الثقة".

وبسؤاله هل محمد شريف غاضب من الجلوس على مقاعد البدلاء بعد انضمام بواليا، أجاب مدرب الأهلي "لا مجال لغضب أي لاعب من الجلوس على مقاعد البدلاء، والدليل وليد سليمان، محمد شريف لاعب ذكي ودولي وواعد وهداف ودوره قادم والمنافسة قوية مع زملائه في خط الهجوم".

وأشار "في الفترة القادمة سيعود إلينا السولية ومروان محسن بعد تعافيهما من فيروس كورونا، أما جونيور أجايي أمامه من 5 أيام إلى أسبوع على الأكثر".

وعن الفوز على الإنتاج الحربي 4-1، قال مدرب الأهلي: "الشوط الثاني كان مختلفا كثيرا، بدأنا المباراة بضغط عال، وسنحت لنا فرص عديدة لكهربا ومعلول وبواليا، فإذا سجلنا مبكرا لكانت الأمور أفضل".

وتابع "موسيماني تعامل بهدوء بين الشوطين ونقل للاعبين تصميمه على العودة للأداء المعهود، وأن يكونوا أكثر هدوء وثقلا في الثلث الأمامي واستغلال الفرص واللعب بشكل جماعي، وأدى اللاعبون المطلوب، ونشكرهم".

وواصل سامي قمصان "موسيماني هادئ، يتعامل مع لاعبين لديهم قدرات وشخصية كبيرة، فهو يتحدث في الأمور الفنية والأخطاء واستغلال بعض الأمور للتسجيل، واللاعبون يستوعبون، لدينا دكة ثقيلة جدا قادرة على تغيير شكل الفريق وأدائه، كذلك الناحية البدنية نلعب 90 دقيقة بنفس القوة".

وأردف "أعتقد أن باقي فرق الدوري لم تصل لنفس الحالة البدنية للأهلي، ونركز في القترة القادمة على الحسم مبكرا مما يمنحنا أريحية".

وأشاد مدرب الأهلي باللاعب الشاب أكرم توفيق، قائلا "لقد أدى مباراة جيدة جدا، بجهد وقوة بدنية، والمدرب يثق به ويدعمه، وكذلك عودة محمد هاني من الأمور الإيجابية، خاصة أنه بعد كورونا التعافي لا يكون بشكل عال، لذا كهربا وأفشة شاركا 65 دقيقة، ونحاول تجهيز اللاعبين تدريجيا مثلما حدث مع رامي ربيعة وسعد سمير وغيرهما".

وأتم سامي قمصان تصريحاته "المنافسة كبيرة، والدوري يحتاج لنفس طويل، والأهلي قادر على مواصلة انتصاراته، نثق كثيرا في اللاعبين والقتال على كل البطولات التي نشارك بها".