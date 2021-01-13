بيولي: ميلان يؤمن بقدراته.. وأمر صعب أن تلعب 4 مباريات في 9 أيام

أشاد ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان بالتفكير الإيجابي للاعبيه رغم الفوز الصعب أمام تورينو في ثمن نهائي كأس إيطاليا.

تغلب ميلان على تورينو بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويأتي ذلك رغم فوز الروسونيري على تورينو بهدفين دون رد في الدوري السبت الماضي.

وقال بيولي لتلفزيون ميلان: "لا يسعني إلا أن أكون راضيا عن الأداء، هذه المباراة الرابعة في تسعة أيام وهذا أمر صعب".

وتابع "رغم ضغط المباريات لم يفتقر الفريق الروح أو الحدة في اللعب".

وشدد "إنه لأمر مؤسف أننا لم نفز بها في 90 دقيقة لكننا أظهرنا الجودة في كل حال لأنه ليس من السهل تسجيل خمس من أصل خمس ركلات ترجيح".

وأضاف "نحن نؤمن بصفاتنا ونفكر دائما بإيجابية أثناء المباريات وهذا ما يؤتي ثماره".

وأتم تصريحاته "المباريات صعبة ومعقدة لذلك أنت بحاجة إلى هذا التفكير".

يواجه ميلان الفائز من مواجهة إنتر وفيورنتينا في ربع نهائي كأس إيطاليا.