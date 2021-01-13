بوجبا عن قرارات حكم لقاء بيرنلي: لست صاحب الكلمة في الملعب

قلل بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد من تأثير قرارات الحكم على فريقه في لقاء بيرنلي يوم الثلاثاء الذي حسمه الأول بهدف في مواجهة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأشهر الحكم بطاقة صفراء للوك شاو لاعب يونايتد بعد مراجعة الفيديو إثر تدخل من مدافع بيرنلي على المهاجم إدينسون كافاني، قبل أن يلغي هدفا للأول بداعي ارتكاب المدافع هاري ماجواير خطأ.

قراران لم يعجبا فريق الشياطين الحمر الذي سجل بوجبا هدف انتصاره في الشوط الثاني ليعتلي صدارة ترتيب البطولة.

وقال الفرنسي لقناة سكاي سبورتس:"قرار صعب (الذي انتهى ببطاقة صفراء لشاو) لكن عليك أن تكون محترفا، عرفنا أن الأمر لن يكون سهلا بعد قرار الحكم الذي أختلف معه".

ثم استدرك "لكني لست صاحب القرار في الملعب، لذا علينا الحفاظ على هدوئنا وتركيزنا. هدف ماجواير كان صحيحا، لا أعرف ما الذي حدث. كان هدفا جميلا والحكم قرر إلغاءه. قرار غريب لكننا حصلنا على النتيجة التي أردناها".

يتصدر فريق الشياطين الحمر ترتيب الدوري الآن بفارق 3 نقاط عن ليفربول، الناديان العريقان يصطدما في ملعب أنفيلد رود بعد 4 أيام.

مواجهة يبحث فيها يونايتد عن فوز لم يتحقق على ليفربول منذ مارس 2018.