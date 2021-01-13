سولشاير: هدأت اللاعبين بين الشوطين بعد قرارات الحكم

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد غضب لاعبيه بعد قرارين ضد الفريق في مباراة بيرنلي التي حسمها الأول بهدف بول بوجبا يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الاولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء للوك شاو لاعب يونايتد بعد مراجعة الفيديو إثر تدخل من مدافع بيرنلي على المهاجم إدينسون كافاني، قبل أن يلغي هدفا للأول بداعي ارتكاب المدافع هاري ماجواير خطأ.

وأوضح النرويجي بعد المباراة التي صعدت به لصدارة البطولة "كان علي تهدئة اللاعبين بين الشوطين بسبب انفعالهم على ما حدث في الشوط الأول".

وواصل في حواره مع قناة سكاي سبورتس "كان علينا استعادة السيطرة ولعبنا جيدا في الشوط الثاني وحافظنا على ذلك حتى النهاية. ربما ارتكب شاو خطأ في الواقعة الأولى، لكن بالتأكيد ماجواير لم يرتكب خطأ قبل تسجيل الهدف. سعيد بردة الفعل بعد نصف ساعة عصيبة في بداية المواجهة".

وأثنى مهاجم يونايتد السابق على بوجبا صاحب الهدف بالقول:"لطالما قلت إنه لاعب كبير في الفريق، شخصية جيدة في غرفة الملابس. شخص يراه الآخرون كبطل للعالم. نرى أفضل ما في جعبة بوجبا الآن".

ويتطلع سولشاير للمواجهة المرتقبة ضد ليفربول حامل اللقب، مضيفا "مستعدون للمباراة ومتحمسون، متشوقون لها فهي اختبار لشخصيتنا وجودتنا".

يتصدر فريق الشياطين الحمر ترتيب الدوري الآن بفارق 3 نقاط عن ليفربول، الناديان العريقان يصطدما في ملعب أنفيلد رود بعد 4 أيام.

مواجهة يبحث فيها يونايتد عن فوز لم يتحقق على ليفربول منذ مارس 2018.