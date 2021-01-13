أرقام في الجول - وليد سليمان الأكثر تسجيلا في الدوري من مقاعد البدلاء

أصبح وليد سليمان نجم الأهلي أكثر لاعب بديل تسجيل للأهداف في آخر موسمين من الدوري المصري.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وسجل وليد سليمان ثنائية في شباك الإنتاج الحربي في فوز الأهلي برباعية مقابل هدف.

وشارك وليد سليمان في الدقيقة 70 من المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بثنائية. (طالع التفاصيل)

قبل أن يسجل وليد الهدفين الثالث والرابع.

ليرفع وليد سليمان رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 3 أهداف بعدما سجل أمام سيراميكا كليوباترا المباراة السابقة بعدما دخل في الشوط الثاني أيضا.

وبذلك وصل وليد سليمان إلى الهدف رقم 8 الذي يسجله بعد دخوله المباريات من مقاعد البدلاء منذ انطلاق الموسم الماضي.

ليكون أكثر لاعب بديل تسجيلا للأهداف في الدوري المصري منذ بداية الموسم الماضي وحتى الآن.

متفوقا على محمد سالم مهاجم المقاولون العرب الذي سجل منذ بداية الموسم الماضي وحتى الآن 5 أهداف عندما يشارك كبديل.

وأخيرا سدد وليد سليمان مع الأهلي في الدوري هذا الموسم 3 تسديدات سكنت جميعها الشباك.

📊 وفقاً لموقع كورة ستاتس 🔴 وليد سليمان سدد 3 تسديدات على المرمى في الدوري الموسم الحالي جميعها سكنت الشباك pic.twitter.com/P7thedMsVd — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 12, 2021