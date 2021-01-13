قطار أتليتكو لا يتوقف.. دهس إشبيلية وواصل تحليقه بصدارة الدوري

حقق أتليتكو مدريد انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الإسباني وتلك المرة الضحية كان إشبيلية.

واستضاف أتليتكو منافسه إشبيلية في ملعبه واندا ميتروبوليتانو مساء الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من المسابقة.

افتتح آنخيل كوريا أهداف المباراة في الدقيقة 17.

وأضاف ساؤول نيجويز الهدف الثاني للروخيبلانكوس في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة يتصدر أتليتكو الدوري بـ41 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ريال مدريد وللأول مباراتين أقل.

فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 30 نقطة يحتل بهم المركز السادس بعدما خاض 17 لقاء.

ويُبعد فارق الأهداف إشبيلية عن منافسه ريال سوسيداد الذي يحتل المركز الخامس.

ويقترب أتليتكو بذلك من معادلة رقمه المميز الذي حققه الموسم الجاري بالفوز في سبع مباريات متتالية ولا يفصله عنه معادلته سوى الانتصار على إيبار ثم فالنسيا.