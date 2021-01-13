قذيفة بوجبا تُرسل يونايتد إلى صدارة الدوري الإنجليزي بانتصار صعب أمام بيرنلي

مانشستر يونايتد يعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2013 حينما توج باللقب الـ20 آنذاك في تاريخه.

ويعود الفضل لتلك الصدارة إلى الانتصار الصعب الذي تحقق على حساب بيرنلي مساء يوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب تيرف مور.

وحل يونايتد ضيفا على بيرنلي لملاقاته في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد بول بوجبا بتسديدة قوية بيمناه على الطائر في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يتصدر يونايتد الدوري منفردا بـ36 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه ليفربول.

ويلتقي الفريقان في الـ17 من شهر يناير الجاري في ملعب أنفيلد.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 في جدول الترتيب.

ملخص اللقاء

كان الشوط الأول هادئا في أغلب أحداثه إذ اعتمد بيرنلي على الضغط على يونايتد مبكرا لمنعه من شن هجماته فانحصر اللعب في وسط الملعب.

وكاد لاعب بيرنلي روبي برادي يتعرض للطرد لعرقلته لإدينسون كافاني لكن بعد العودة لتقنية الفيديو فتم إلغاء الإنذار الذي حصل عليه ومنحه للوك شو لأنه ارتكب مخالفة قبل بداية الهجمة.

وفي الدقيقة 37 سجل هاري ماجواير هدفا ألغاه الحكم بداعي وجود مخالفة على قائد يونايتد.

واستمر الحال على ما هو عليه في الشوط الثاني وسدد إدينسون كافاني كرة أمسك بها نيك بوب بثبات.

وتلاه تسديدة من بوجبا مرت أعلى المرمى.

وعاد بوب وتصدى مجددا لتسديدة من يونايتد وتلك المرة من برونو فيرنانديز.

وفي الدقيقة 71 أرسل راشفورد عرضية لبوجبا المتمركز على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية بيمناه على الطائر سكنت الشباك لتعلن عن تقدم يونايتد.

حاول بيرنلي إدراك التعادل ولكن هجومه كان دفاع يونايتد له بالمرصاد وشتت كل الفرص.

وكاد أنتوني مارسيال يقتل المباراة من انفراد تام لكن تسديدته الضعيفة شتتها بوب.

ولم يحدث جديد لينتهي اللقاء بانتصار يونايتد بهدف كان كفيلا لإرساله لصدارة الدوري الإنجليزي.