تيليجراف: أستون فيلا يطلب تأجيل لقاء إيفرتون بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 23:10

كتب : FilGoal

لحظة تسجيل أستون فيلا الهدف الأول في إيفرتون

طلب فريق أستون فيلا تأجيل مباراته ضد إيفرتون في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي المقرر لها الأحد المقبل، حسب جريدة تيليجراف.

وأفادت الجريدة في تقريرها يوم الثلاثاء أن إدارة أستون فيلا طلبت من رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل المباراة بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق.

لم يتدرب فريق أستون فيلا بشكل جماعي منذ غلق مركز تدريباته الأسبوع الماضي بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا.

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كانت رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت يوم الإثنين إقامة مباراة فولام ضد توتنام في الدوري، يوم الأربعاء مساء، عوضا عن مواجهة توتنام ضد أستون فيلا في نفس الموعد.

وستقام مباراة فولام ضد تشيلسي يوم السبت بدلا من الجمعة، ومباراة أستون فيلا ضد إيفرتون تم نقلها من السبت إلى الأحد.

لكن أستون فيلا يرغب في تأجيل مباراته الثانية على التوالي.

ومن المنتظر أن تصدر رابطة الدوري الإنجليزي قرارها بشأن طلب أستون فيلا يوم الأربعاء.

في السياق نفسه، أعلن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا يوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا ليواصل غيابه عن فريقه خلال الفترة المقبلة.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الثلاثاء: "قدر الله وما شاء فعل".

وواصل "بعد الإصابة فى الرأس 6 غرز، تعرضت لتمزق وإصابة في العضلة الخلفية وغبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا".

وأتم تريزيجيه "الحمد الله على كل شيء وربنا يشفي كل مريض".

ولم يشارك تريزيجيه خلال الموسم الجاري مع أستون فيلا سوى في 10 مباريات فقط صنع خلالهم هدفين.

أستون فيلا إيفرتون
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