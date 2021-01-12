الشحات: أنا مقصر في حق نفسي ولم أقدم حتى الآن ما أريده مع الأهلي

اعترف حسين الشحات لاعب الأهلي بعدم تقديمه المستوى المطلوب منه مع الفريق الأحمر حتى الآن.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري المصري، وسجل الشحات هدفا. (طالع التفاصيل)

وقال الشحات عقب مواجهة الإنتاج الحربي عبر قناة الأهلي: "هدفي في المباراة توفيق من الله وإذا كان الله يريد أن أسجل في كل مواجهة 3 أهداف سأفعل ذلك".

وأضاف "أنا مقصر في حق نفسي وأحاول أن أقدم مستوى أفضل في الفترة المقبلة وأن أساعد الفريق في تحقيق الانتصارات".

وتابع " أقول لجماهير الأهلي انتظروا القادم مني لأنني لم أقدم حتى الآن 100% من مستواي مع الأهلي والأمر ليس متعلق فقط بالأهداف ولكني أريد تقديم المزيد والمزيد للفريق ولجماهير النادي ولا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي".

وأتم تصريحاته "سعيد بالمشاركة مع الأهلي في كأس العالم والأهم أن ندخل البطولة دون إصابات وليس بعيدا على الأهلي تحقيق الإنجاز وسنقاتل من أجل ذلك".