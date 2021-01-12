عبد الحفيظ: يجب على اتحاد الكرة إخبارنا بمعاقبة كل من يتحدث عن التحكيم

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 22:47

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - مران الأهلي

تعجب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي من عقوبة اتحاد الكرة ضده بسبب حديثه السابق عن الحكام.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي عبر قناة ناديه: "إذا كان اتحاد الكرة قرر معاقبة أي شخص في المنظومة يتحدث عن الحكام بشكل عام فليخبرنا بذلك".

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وأضاف "أين الخطأ عندما أقول إن هذا الحكم تولى إدارة 3 من 6 مباريات متتالية للأهلي".

وأكمل "إذا كان اتحاد الكرة يريد عقوبة أي شخص يتحدث عن الحكام سواء بالإيجاب أو السلب عليه إخبارنا بذلك".

وانتقل للحديث عن مباراة البنك الأهلي المقبلة التي ستقام في استاد المكس قائلا: "البنك الأهلي له الحق تماما في لعب مباراته في الملعب الذي يريده وهذا أمر ليس من شأننا".

وعن المشاركة في مونديال الأندية قال: "سنلعب ضد فرق مختلفة بشخصيات مختلفة وهذا هو صراع الأقوياء أبطال قارات العالم وبالتأكيد كل مباراة ستكون صعبة وشرسة".

وأتم تصريحاته "قد نبدأ معسكر مونديال الأندية قبل عدة أيام من أخر مباراة في الدوري قبل السفر للمشاركة في البطولة".

الأهلي سيد عبد الحفيظ الدوري المصري
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