شيفيلد يفوز في الدوري الإنجليزي بعد 18 جولة.. ويتفادى رقما سلبيا لم يحدث في تاريخه

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 22:24

كتب : FilGoal

شيفيلد يونايتد - نيوكاسل يونايتد -الدوري الإنجليزي

بهدف بيلي شارب في الدقيقة 73 استطاع شيفيلد يونايتد من تحقيق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي بعد مرور 18 جولة على حساب نيوكاسل يونايتد.

في 17 مباراة سابقة لم يفز شيفيلد واكتفى بتعادلين متذيلا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

فوز أول رفع رصيد شيفيلد إلى 5 نقاط ظل بها في قاع الترتيب لكنه قلص الفارق مع وست بروميتش ألبيون إلى 3 نقاط.

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قبل المباراة، كان الرقم الأسوأ لشيفيلد على ملعبه هو خسارة 5 مباريات متتالية وهو ما حدث فقط عام 1908 ولم يتكرر في تاريخ النادي الذي شارك محليا لأول مرة منذ 1892.

خسارة 6 مباريات متتالية لم تحدث من قبل ويبدو أنها تأجلت مرة أخرى لكتيبة كريس وايلدر بعد فوز اليوم.

انتصار تأخر حتى الجولة الـ 18، لكنه رقم ليس الأسوأ لأنه مسجل باسم بولتون في موسم 1902-03 والذي احتاج 22 مباراة لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول من اللقاء شهد طرد الأسكتلندي راين فريزر في الدقيقة الأخيرة بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد 3 دقائق من الأولى.

ليصبح فريزر اللاعب رقم 40 الذي يتعرض للطرد تحت قياده المدير الفني ستيف بروس في الدوري الإنجليزي، إذ لا يسبقه سوى هاري ريدناب (41 لاعبا) وأرسين فينجر (44 لاعبا).

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق بيلي شارب الذي سجل هدفه رقم 100 مع شيفيلد، 54 منها في ملعب برامال لين، معقل الأحمر والأبيض.

محاولات نيوكاسل لإدراك التعادل باءت بالفشل، ليخسر الفريق المباراة الثالثة في آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي.

ليتوقف رصيد جيوش المدينة عند 19 نقطة في المركز الـ 15 بجدول ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.

شيفيلد يونايتد نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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