انتهت في إنجلترا – بيرنلي (0) - (1) مانشستر يونايتد.. الشياطين الحُمر إلى صدارة الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 22:05

كتب : FilGoal

بول بوجبا يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد بيرنلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيرنلي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب تيرف مور والمؤجلة من الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار صعب ومثير ليونايتد بهدف دو رد ويتصدر الدوري الإنجليزي منفردا.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق71: جوووول بوجبا يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة رائعة على الطائر بيمناه.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق37: الحكم يلغي الهدف بداعي وجود مخالفة على ماجواير.

ق36: جووول ماجواير يسجل الهدف الأول ليونايتد برأسية بعد عرضية من لوك شو.

ق32: الحكم يعيد مشاهدة الإعادة ويعطي إنذارا للوك شاو ويلغي إنذار لاعب بيرنلي لوجود مخالفة على لاعب يونايتد أولا.

ق27: تقنية الفيديو تراجع إمكانية طرد برادي لاعب بيرنلي لعرقلته لكافاني ومنعه من هدف محقق.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد بيرنلي
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