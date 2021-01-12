بواليا: أعرف تماما أهمية تسجيل الأهداف.. وأطالب الجماهير بالصبر

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 22:03

كتب : FilGoal

الأهلي - الإنتاج الحربي - والتر بواليا

يرى والتر بواليا مهاجم الأهلي أن مستواه سيتطور مع الفريق مع مرور المباريات في الفترة المقبلة وسيسجل الأهداف.

والتر بواليا

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك بواليا في فوز الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال بواليا عقب المباراة لقناة الأهلي: "أنا سعيد بالفوز ومع مرور المباريات سوف أتأقلم أكثر مع الفريق وأحفظ طريقة اللعب بشكل أفضل وبالتالي سأقدم مستوى أفضل وأسجل الأهداف".

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وعن عدم تسجيله للأهداف قال: "أنا مدرك لهذا الأمر تماما ومع مرور الوقت والتأقلم سوف أسجل الأهداف، أطالب الجماهير بالصبر لأن هذا هو التحدي الأهم بالنسبة لي في الفترة المقبلة".

وتابع "من الشرف لي اللعب في كأس العالم مع الأهلي وسنذهب إلى هناك في محاولة لإثبات أنفسنا وقوة فريقنا".

وأكمل "موسيماني يتحدث مع كل اللاعبين بطريقة إيجابية ويشجع الجميع ويمنحنا الثقة حتى نأدي بشكل مميز".

وأتم تصريحاته "سأحاول التسجيل في المباراة المقبلة".

وشارك بواليا مع الأهلي في مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا والإنتاج بعد انضمامه للفريق الأحمر قادما من الجونة.

الأهلي والتر بواليا
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