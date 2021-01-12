تشكيل مانشستر يونايتد - كافاني يقود الهجوم مع راشفورد ومارسيال أمام بيرنلي

يقود الأوروجوياني إدينسون كافاني هجوم مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بعد انتهاء إيقافه.

وعاد لوك شاو للمشاركة الأساسية بعدما تعافى من الإصابة، ليعوض البرازيلي أليكس تيلليس.

وفي خط الوسط يتواجد برونو فيرنانديز مع بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو – إريك بايلي – هاري ماجواير – آرون وان بيساكا

الوسط: بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش – برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد – أنتوني مارسيال – إدينسون كافاني

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 16 مباراة متساويا مع ليفربول الذي خاض مباراة أكثر.