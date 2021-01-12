ماركا: ريال مدريد يوافق على عودة لوكا يوفيتش إلى فرانكفورت

اقترب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد من العودة لناديه السابق إينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت جريدة ماركا أن يوفيتش سيعود لفرانكفورت معارا حتى نهاية الموسم دون وجود خيار الشراء بعد موافقة ريال مدريد على الصفقة.

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم قبل يوم السبت القادم.

كان أودي هوتير المدير الرياضي للنادي الألماني قد أوضح للصحفيين قبل أيام: "لقد حظى لوكا بعدد دقائق قليلة في ريال مدريد".

وأضاف "وبالتأكيد لن يكون لديه أي شيء ضد العودة إلى فرانكفورت".

وعن راتبه المرتفع مع الملكي والذي قد يصبح عائقا في العودة أتم "صحيح ما كُتب عما يتقاضاه لوكا مع ريال مدريد".

راتب الصربي البالغ 22 عاما مرتفع إلى حد ما، لكن تقارير صحفية تشير إلى أن النادي الملكي قد يتحمل جزء من الراتب أثناء الإعارة.

وخاض يوفيتش 208 دقيقة فقط الموسم الجاري مع ريال مدريد وغاب بسبب الإصابة بفيروس كورونا وإصابات أخرى ولأسباب فنية ومشاكل وصلت إلى السجن في بلاده (طالع التفاصيل)

لوكا يوفيتش سجل 27 هدفا في موسم 2018-19 مع فرانكفورت ومن ثم انتقل لصفوف ريال مدريد قادما من بنفيكا مقابل 60 مليون يورو.

وارتبط اسم يوفيتش بالرحيل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية أبرزها لميلان الإيطالي.