تريزيجيه يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا إصابته بفيروس كورونا ليواصل غيابه عن فريقه خلال الفترة المقبلة.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا

وكتب تريزيجيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: "قدر الله وما شاء فعل".

وواصل "بعد الإصابة فى الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا".

وأتم تريزيجيه "الحمد الله على كل شيء وربنا يشفي كل مريض".

ولم يشارك تريزيجيه خلال الموسم الجاري مع أستون فيلا سوى في 10 مباريات فقط صنع خلالهم هدفين.