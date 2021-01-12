سولشاير: نحن نتحسن ونتطور.. وجاهزون لما تبقى من الموسم

يعتقد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه أصبح أفضل وأقوى من الناحية الذهنية والبدنية مع إمكانية الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء.

أمام يونايتد فرصة لتصدر جدول الترتيب بشرط تفادي الخسارة على ملعب بيرنلي ليلة الثلاثاء في المباراة المؤجلة منذ الجولة الأولى، قبل أن يحل ضيفا على منافسه في الصدارة، ليفربول، في ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أشعر أن الفريق يتطور طوال الوقت. نحن أفضل وأقوى من الناحية الذهنية ونعرف المزيد عن أنفسنا".

وأضاف "الفريق يتحسن ونفوز بمباريات أكثر. حصدنا العديد من النقاط المهمة للغاية. نعم، نحن نتحسن ونتطور".

وشدد "بالنسبة لنا، نحن ننظر إلى مباراة بيرنلي الآن على أنها بداية الموسم. الجميع يتمتع بلياقة بدنية جيدة إلى حد ما".

وأكمل "انتعشنا بعد خيبة الأمل بسبب الخسارة من مانشستر سيتي ثم تغلبنا على واتفورد بلاعبين لم يشاركوا منذ فترة. الآن الجميع جاهزون ذهنياً وبدنياً لباقي الموسم".

عقب 17 مباراة الموسم الماضي كان يونايتد في المركز السادس برصيد 25 نقطة. قد ينتهي به المطاف عند 36 نقطة بعد 17 مباراة هذا الموسم.

وواصل "لقد تدرب كل من لوك شاو وفيكتور ليندلوف بشكل كامل وتواجد بول بوجبا في التدريب أيضا".

وأضاف عن نجمه الفرنسي "لم يشارك بوجبا في كل فقرات التدريب، لكنه مستعد إلى حد ما".

وأتم"عودة إدينسون كافاني من الإيقاف ستكون مهمة جدا بالنسبة لنا وسيكون فعالًا بخبرته وأهدافه وتهديده في منطقة الجزاء".