كالتشيو ميركاتو: ميلان وإنتر يرفضان لينجارد

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 18:31

كتب : FilGoal

لينجارد - مانشستر يونايتد - واتفورد

رفض ميلان وإنتر التعاقد مع جيسي لينجارد صانع الألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن الشياطين الحُمر عرضوا اللاعب على إدارتي قطبي ميلانو.

وأوضح التقرير أن الروسونيري رفض فرصة ضم اللاعب لأنه ليس أولوية وكذلك سنه البالغ 28 عاما وكذلك مستواه المتراجع مؤخرا.

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وعرض يونايتد اللاعب على إنتر، إلا أن أنطونيو كونتي وبيبي ماروتا المدير التنفيذي رفضا اللاعب لأنه ليس ضمن الأهداف التي يبحث عنها النيراتزوري.

كما أن إنتر لا يريد تكرار ما حدث مع أشلي يونج وأليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو والذين انضموا من صفوف يونايتد الموسم الماض.

الإنجليزي خاض الموسم الجاري خاض 3 مباريات فقط الموسم الحالي بعدد دقائق يبلغ 179 دقيقة مع الشياطين الحمر دون أن يسجل أو يصنع.

واكتفى لينجارد الموسم الماضي بتسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين في 40 مباراة.

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