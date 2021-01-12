جوارديولا: رحيم جاهز لمواجهة برايتون.. وأجويرو يغيب لمدة 10 أيام

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن لاعبه رحيم ستيرلنج أصبح جاهزا للمشاركة أمام برايتون يوم الأربعاء.

ويحل برايتون ضيفا على سيتي ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه إن رحيم سيكون متاحا مرة أخرى بعد استبعاده من مباراة برمنجام بسبب مشكلة عضلية.

وأضاف "سيرجيو أجويرو في العزل الذاتي بعد اختلاطه بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا، هذه هي القواعد، سيعود إلينا بعد تسعة أو عشرة أيام".

بيب قال قبل مباراة برمنجام سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي إن أجويرو سيلعب بشكل أساسي في اللقاء، لكنه خرج من القائمة يوم المباراة.

وأكمل "إيمريك لابورت وناثان آكي مصابان، إريك جارسيا وأدريان برنابي وكول بالمر في العزل".

سيتي يدخل المباراة وهو في المركز الخامس بينما يتواجد برايتون في المركز الـ17.

وشدد المدرب الإسباني "من الممتع مشاهدة فريق برايتون وتحليل أدائه".

وأتم "قلت للاعبين يجب أن نكون في مستوى ممتاز للتغلب عليهم. لننسَ النتائج التي حققناها أمامهم في الماضي. هم أفضل الآن في كل شيء".