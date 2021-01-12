مدرب فولام: تغيير مواعيد المباريات فضيحة.. هل كان هذا ليحدث مع فريق ينافس على اللقب؟

انتقد سكوت باركر المدير الفني لفولام قرار رابطة الدوري الإنجليزي بتغيير موعد مباراة فريقه ضد توتنام.

فولام كان من المقرر أن يلعب ضد توتنام يوم 30 ديسمبر الماضي، لكن بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في صفوفه، قررت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل المباراة قبل ساعتين من بدايتها.

قبل أن تقرر الرابطة، يوم الأحد أن يلعب توتنام ضد فولام يوم الأربعاء بدلا من مواجهته لأستون فيلا الذي يعاني من إصابات كورونا، على أن يلعب فولام مباراته ضد تشيلسي يوم السبت المقبل بدلا من يوم الجمعة.

وعن ذلك قال باركر: "أنا غاضب لأن هذا لا يصح. هذا سبب غضبي".

وواصل "يوم السبت ظهرت احتمالية أننا يمكن أن نلعب ضد توتنام، لكننا لم نعتقد أن هذا صحيحا".

وأضاف "تم إبلاغنا صباح يوم الاثنين في تمام الساعة الـ9:30 أن المباراة ستلعب. وإبلاغنا بالميعاد يوم الاثنين يعد فضيحة".

واستمر "أعرف أنه يجب علينا أن نلعب المباراة، لكني أُسجل الموقف".

وكان فولام قد واجه كوينز بارك رينجرز في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي وانتصر عليه بهدفين دون رد بعد لعب أشواط إضافية.

وأكمل باركر "من يتخذ هذا القرار لا يفهم طبيعة اللاعبون. مررنا بظروف صعبة وأعتقدنا أن لديهم 6 أيام للاستشفاء. ما حدث أمر جنوني".

وعقب تغيير الجدول، سيصبح أمام لاعبي فولام 3 أيام للاستشفاء.

وتابع "إلغاء مباراة قبل 48 ساعة أو ساعتين أمر ليس له صلة ما حدث كان محبطا".

واستطرد " جوزيه (مورينيو) كان يعرف أنه لديه مباراة وخطط مع لاعبي فريقه هذا الأمر".

وواجه توتنام فريق مارين، يوم الأحد الماضي، بفريق أغلبه من البدلاء وفاز عليه بنتيجة 5-0.

وأتم باركر "هل كان هذا ليحدث مع فريق أكبر ينافس على اللقب؟ ربما لا وهذا غير مقبول بالمرة".

ويحتل فولام المركز الـ18 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.