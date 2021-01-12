فان دايك يدعم مدافع كارديف سيتي بعد إصابته بالسرطان

أرسل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول رسالة دعم لسول بامبا مدافع كارديف سيتي إثر إصابة الأخير بسرطان الغدد اللمفاوية.

سول بامبا النادي : كارديف سيتي كارديف سيتي

ونشر كارديف سيتي بيانا رسميا عبر "تويتر" للإعلان عن إصابة مدافعه صاحب الـ35 عاما.

ليرد فان دايك على التغريدة، ويقول: "أُرسل أطيب تمنياني ودعمي للرجل الضخم. بإمكانك التغلب عليه. كن قويا".

Sending my best wishes and strength to the big man, you can beat this!! Stay strong 💪🏽 — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) January 12, 2021

بامبا (35 عاما) يلعب في كارديف سيتي منذ 2016، وخاض بقميصه 117 مباراة مسجلا 10 أهداف، وشارك معه في الدوري الإنجليزي 2018\2019.

وسبق لـ بامبا تمثيل أندية: باريس سان جيرمان، وهيبرنيان، وليستر سيتي، وترابزون سبور، وباليرمو، وليدز يونايتد، قبل أن يستقر به الحال في كارديف.

بامبا المولود في فرنسا، اختار تمثيل منتخب كوت ديفوار ولعب له 46 مباراة دولية بين 2008 و2014.

وتواجد بامبا في قائمة كوت ديفوار بكأس العالم 2010 و2014، كما شارك في كأس الأمم الإفريقية 2010، و2012 حيث وصل الأفيال للنهائي، و2013.