مورينيو يرد على أوزيل بقوة: من قال له إن توتنام مهتم بضمه؟

رد جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام على مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال بعدما فضل الأخير الاعتزال على اللعب لفريق المدرب البرتغالي.

وكان أوزيل قد رد على أحد المتابعين عبر "تويتر" الذي سأله عن إمكانية اللعب لتوتنام، وقال: "سؤال بسيط. سأعتزل".

ليرد مورينيو بقوة على لاعبه السابق الذي دربه في ريال مدريد.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فولام: "من قال له إن توتنام مهتم بالتوقيع معه؟".

وخرج أوزيل من قائمة أرسنال في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، ليبتعد عن المشاركة في المباريات حتى الآن.

ويلعب توتنام ضد فولام، غدا الثلاثاء في الدوري الإنجليزي، رغم غضب الأخير بسبب تغيير جدول المباريات.

وعن ذلك قال مورينيو: "التأثير الأكبر هو تأجيل المباريات. هذا هو التأثير الأكبر".

وأتم "علينا أن نتقبل جميعا هذا الحل كأمر إيجابي".

ويحتل وتوتنام المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 16 مباراة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر بـ33 نقطة من 17 مباراة.