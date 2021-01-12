لاعب مانشستر سيتي السابق: ميلنر نموذج للاعب المحترف.. لا يشرب الكحول

أشاد ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق بقدرات جيمس ميلنر لاعب ليفربول.

جيمس ميلنر النادي : ليفربول ليفربول

وتزامل ريتشاردز مع ميلنر في مانشستر سيتي سابقا.

وقال ريتشاردز عن ميلنر: "دائما أضرب به المثل حين يتم سؤالي عن ما هي درجة الاحتراف التي يجب أن يصل لها اللاعبون".

وأضاف لـ "بي بي سي": "ميلنر لا يشرب الكحول. أنه لائق الآن أكثر مني حين كنت في أفضل مستوى لي".

وعُرف عن ريتشاردز القوة البدنية حينما كان لاعبا.

واستمر "لا توجد أي إشارات تدل على أنه سيتوقف عن اللعب. لقد رحل عن سيتي في 2015 واتجه لليفربول لكي يحظى بدقائق لعب أكثر ولا يزال يرغب في تحقيق المزيد".

وواصل "إنه مثل زلاتان إبراهيموفيتش. أعتقد أنه قادر على مواصلة اللعب في الدوري الإنجليزي حتى سن الـ40 إذا أراد ذلك".

وتابع "لديه عقلية مذهلة. لا يحصل على يوم للراحة من التدريب".

وتذكر ريتشاردز فترة ميلنر مع سيتي عام 2012 حين حققوا الدوري، وقال: "كانت هناك أوقاتا تجرى فيها الأمور على غير ما يرام لكنه كان يخفف حدة الضغط علينا".

واستمر "لم يسمح لنا بأن نحتفل كثيرا عند الانتصار ولم يكن يسمح لنا أيضا بالشعور بالإحباط عند الخسارة".

وأتم "يحتذى به في كل شيء. لقد عاني من بعض الإصابات مؤخرا لكنه لا يزال لائق على المستوى البدني وهذا ليس بسبب الحظ بل بالعمل الجاد منذ أن لعب في الدوري وهو في الـ16 من عمره".

ولعب ميلنر مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي عام 2002 مع ليدز يونايتد.

وفاز ميلنر مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.