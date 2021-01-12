رومانو: لا يونايتد أو تشيلسي.. برايتون يقترب من ضم مويسيس كايسيدو

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 14:45

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو

اقترب نادي برايتون من ضم مويسيس كايسيدو لاعب فريق إنديبندينتي ديل فال وذلك حسب تقرير نشره فابريزيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا".

وقال رومانو إن برايتون واثق من قدرته على إتمام الصفقة، وستكلفه مبلغ 6 ملايين يورو، والنادي يعمل حاليا على استخراج تصريح العمل للاعب.

وأوضح رومانو أن النادي الوحيد الذي ينافس برايتون هو نيوكاسل يونايتد، وليس مانشستر يونايتد أو تشيلسي أو إيفرتون مثلما كشفت بعض التقارير في وقت سابق.

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كايسيدو أصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية من مواليد القرن الـ21.

وتم تصعيد كايسيدو إلى الفريق الأول في إنديبندينتي خلال يناير 2020، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك اللاعب مع الفريق الأول لإنديبيندينتي منذ تصعيده في 31 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

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