مصدر مقرب من أسامة جلال لـ في الجول: اللعب للزمالك شرف

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 11:34

كتب : حامد وجدي

أسامة جلال - أجايي - الأهلي - إنبي

يرجو أسامة جلال مدافع إنبي إتمام صفقة انتقاله للزمالك خلال الفترة المقبلة بحسب ما كشف عنه مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com

وكان FilGoal.com قد علم أن إنبي لا يمانع رحيل أسامة جلال للزمالك بشرط أن تُدفع قيمة الصفقة على دفعة واحدة. (طالع التفاصيل)

ويسعى الزمالك لتدعيم خط دفاعه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "ارتباط اسم أسامة جلال بالزمالك شرف له. فهو فريق كبير وعريق ولديه جماهير في كل الوطن العربي".

وأضاف "هناك مفاوضات مكثفة من جانب إدارة الزمالك مع مسؤولي إنبي. ونرجو إتمام الصفقة وانتقاله للفريق الأبيض".

واختتم "انتقاله للزمالك سيكون خطوة كبيرة بالنسبة له في مسيرته الكروية".

وينتهي عقد أسامة جلال مع إنبي بنهاية الموسم المقبل.

ويعد أسامة جلال (23 عاما) من ناشئين إنبي ولعب معارا لبتروجت ومصر للمقاصة من قبل، كما يعد من العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبي.

أسامة جلال الزمالك إنبي
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