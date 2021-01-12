ينال إعجاب مورينيو.. تقرير- توتنام يستهدف التعاقد مع مدافع ريال مدريد

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 11:10

كتب : محرر في الجول

إيدير ميليتاو

يرى جوزيه مورينيو مدرب توتنام أن إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد سيكون اختيار جيد لتدعيم دفاع فريقه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مورينيو وضع قائمة بأسماء اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم، وجاء على رأسها ميليتاو.

شارك ميليتاو مع ريال مدريد هذا الموسم في 3 مباريات فقط بكل المسابقات.

وابتعد المدافع البرازيلي عن المشاركة في المباريات منذ نوفمبر الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان ميليتاو قد انتقل لريال مدريد عام 2019 مقابل 45 مليون يورو قادما من بورتو.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد نشرت تقريرا يفيد بأن إدارة ريال مدريد لا تمانع الاستغناء عن اللاعب مقابل نفس القيمة التي دُفعت لإتمام الصفقة من النادي البرتغالي.

ويعد توتنام ثاني أفضل خط دفاع في الدوري الإنجليزي، بعدما استقبل 15 هدفا في 16 مباراة، ليأتي خلف مانشستر سيتي الذي استقبل 13 هدفا في 15 مباراة.

جوزيه مورينيو ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر مقرب من أسامة جلال لـ في الجول: اللعب للزمالك شرف 15 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: ميلان يرغب في ضم براهيم دياز بعقد دائم 36 دقيقة | أوروبا
ينال إعجاب مورينيو.. تقرير- توتنام يستهدف التعاقد مع مدافع ريال مدريد 40 دقيقة | ميركاتو
فرج عامر لـ في الجول: سلامة لاعبي سموحة من فيروس كورونا.. اتحاد الكرة تفهم الموقف 52 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 12 يناير 2021.. المصري ضد الزمالك والأهلي يواجه الإنتاج ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف يكشف سبب فسخ تعاقده مع الإسماعيلي: غيروا بنود التعاقد 10 ساعة | الدوري المصري
الحنفي يدير المصري والزمالك.. وأمين عمر لمواجهة الأهلي والإنتاج 11 ساعة | الدوري المصري
تغريدات نارية من أوزيل – عن مستقبله وشرط غريب لاعتزاله.. ولماذا رونالدو أفضل من ميسي 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك