ينال إعجاب مورينيو.. تقرير- توتنام يستهدف التعاقد مع مدافع ريال مدريد

يرى جوزيه مورينيو مدرب توتنام أن إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد سيكون اختيار جيد لتدعيم دفاع فريقه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مورينيو وضع قائمة بأسماء اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم، وجاء على رأسها ميليتاو.

شارك ميليتاو مع ريال مدريد هذا الموسم في 3 مباريات فقط بكل المسابقات.

وابتعد المدافع البرازيلي عن المشاركة في المباريات منذ نوفمبر الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان ميليتاو قد انتقل لريال مدريد عام 2019 مقابل 45 مليون يورو قادما من بورتو.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد نشرت تقريرا يفيد بأن إدارة ريال مدريد لا تمانع الاستغناء عن اللاعب مقابل نفس القيمة التي دُفعت لإتمام الصفقة من النادي البرتغالي.

ويعد توتنام ثاني أفضل خط دفاع في الدوري الإنجليزي، بعدما استقبل 15 هدفا في 16 مباراة، ليأتي خلف مانشستر سيتي الذي استقبل 13 هدفا في 15 مباراة.