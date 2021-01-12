جوارديولا: القتال على كل مباراة هو سبب ظهورنا الدائم لنهائيات الكؤوس

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عزمه على مواصلة اختيار أقوى فريق ممكن بغض النظر عن المنافسة التي يلعب فيها.

وتأهل سيتي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ضيفه برمنجام سيتي بثلاثة أهداف دون رد في ملعب الاتحاد.

وقال بيب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إذا تتبعت مسار الفريق منذ وصولي، فنحن نقاتل على كل مباراة".

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وأضاف "لهذا السبب تأهلنا لنهائي كأس رابطة المحترفين للعام الرابع على التوالي".

وواصل "في كل مباراة نلعبها سنحاول الفوز بها، وسنستخدم جميع اللاعبين من أجل ذلك".

واستطرد "عاد لاعبون مثل كايل ووكر وجابرييل جيسوس. لم يلعب رودريجو المباراة الأخيرة بأكملها، ولم يلعب بنجامين ميندي لفترة طويلة".

وأتم "تم الانتهاء من هدفنا الأول بالتأهل. شارك بعض اللاعبين الشباب وتأهلنا للجولة التالية".

البرتغالي بيرناردو سيلفا سجل أول هدفين في الدقيقتين 8 و15، قبل أن يضيف فيل فودين هدف سيتي الثالث في الدقيقة 33.

ليكون شوطا واحدا كافيا لكتيبة بيب جوارديولا للإطاحة بفريق القسم الثاني.

ليحقق مانشستر سيتي الفوز في مباراته السابعة على التوالي في ملعبه بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي أفضل سلسلة له على أرضه منذ 1946 عندما حقق 14 فوزا متتاليا.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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