شيكابالا: زيزو زملكاوي ومستمر في بيته.. أدعم الإدارة والجهاز الفني

الإثنين، 11 يناير 2021 - 23:35

كتب : FilGoal

شيكابالا يسجل ويحتفل بهدف تعادل الزمالك أمام الأهلي

وجّه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، رسالة عبر حسابه على تويتر، بخصوص زميله أحمد سيد "زيزو".

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال شيكابالا:

"بصفتي الكابتن والقائد لفريق نادي الزمالك أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي وللجهاز الفني للفريق، ونأكد للجمهور العظيم لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته.. وتركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط. عاش الزمالك وجماهيره".

أخبار متعلقة
زيزو: سأبذل قصارى جهدي مع الزمالك حتى يومي الأخير في النادي نادر شوقي: النادي الإماراتي رفع عرضه لـ زيزو.. لكن الزمالك رافض عصام سالم يوضح الموقف النهائي لـ زيزو وبنشرقي مع الزمالك.. وتطورات ساسي ومصطفى محمد مصدر من الزمالك لـ في الجول: رحيل زيزو مرفوض.. لا نريد التفريط في الركائز الأساسية

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من منشور زيزو نفسه عبر إنستجرام:

"كل الاحترام والتقدير لكل من تحدث في الاعلام، والاجتهادات التي تحدث، جمهور الزمالك الواعي يعلم تماما حبي الشديد لهذا النادي".

وأضاف "لولا نادي الزمالك، وحب ودعم جمهوره لما وصلت لهذه المكانة".

وأكمل "سأبذل قصارى جهدي في هذا النادي حتى يومي الأخير فيه".

وأتم "شكرا لكل من يتفهم الموقف وألتمس العذر لكل من أساء الفهم".

عقد زيزو مع الزمالك ينتهي في صيف 2022.

نادر شوقي وكيل اللاعبين قال يوم السبت إن العرض الإماراتي، الذي أوضح من قبل وصوله لزيزو ارتفع إلى 2.5 مليون يورو، وأضاف شوقي في حواره مع قناة أون تايم سبورتس "الزمالك لا يريد ترك أي لاعب، أغلق الباب تماما في انتقالات يناير".

وكان عصام سالم المتحدث باسم الزمالك صرح في وقت سابق "زيزو اقتنع برفض العرض وشكر النادي على ما وصل له من سمعة جيدة بسبب اللعب له".

وانتقل زيزو (24 عاما) للزمالك في يناير 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي.

شيكابالا زيزو الزمالك في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحنفي يدير المصري والزمالك.. وأمين عمر لمواجهة الأهلي والإنتاج 15 دقيقة | الدوري المصري
تغريدات نارية من أوزيل – عن مستقبله وشرط غريب لاعتزاله.. ولماذا رونالدو أفضل من ميسي 20 دقيقة | أوروبا
حجازي: هذا الفارق بين الدوري السعودي والمصري.. ونريد التأهل للمونديال مجددا 24 دقيقة | السعودية
خبر في الجول – شرطان من إنبي للموافقة على انتقال أسامة جلال إلى الزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: القتال على كل مباراة هو سبب ظهورنا الدائم لنهائيات الكؤوس 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد المنصف: لماذا لا أشارك في أولمبياد طوكيو؟ هذا طموحي ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: زيزو زملكاوي ومستمر في بيته.. أدعم الإدارة والجهاز الفني ساعة | مصر
تجمع جماهير الإسماعيلي أمام استاد النادي للمطالبة برحيل الإدارة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك