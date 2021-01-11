شيكابالا: زيزو زملكاوي ومستمر في بيته.. أدعم الإدارة والجهاز الفني

وجّه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، رسالة عبر حسابه على تويتر، بخصوص زميله أحمد سيد "زيزو".

وقال شيكابالا:

"بصفتي الكابتن والقائد لفريق نادي الزمالك أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي وللجهاز الفني للفريق، ونأكد للجمهور العظيم لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته.. وتركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط. عاش الزمالك وجماهيره".

بصفتي الكابتن والقائد لفريق نادي الزمالك أعلن كل الدعم لمجلس الإدارة الحالي وللجهاز الفني للفريق، ونأكد للجمهور العظيم لا صحة للأخبار المتداولة، زيزو زملكاوي ومكمل في بيته.. وتركيزنا أنا وكل اللاعبين في الملعب فقط. عاش الزمالك وجماهيره. pic.twitter.com/iAy27tQKqm — Shikabala (@Shikabala) January 11, 2021

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من منشور زيزو نفسه عبر إنستجرام:

"كل الاحترام والتقدير لكل من تحدث في الاعلام، والاجتهادات التي تحدث، جمهور الزمالك الواعي يعلم تماما حبي الشديد لهذا النادي".

وأضاف "لولا نادي الزمالك، وحب ودعم جمهوره لما وصلت لهذه المكانة".

وأكمل "سأبذل قصارى جهدي في هذا النادي حتى يومي الأخير فيه".

وأتم "شكرا لكل من يتفهم الموقف وألتمس العذر لكل من أساء الفهم".

عقد زيزو مع الزمالك ينتهي في صيف 2022.

نادر شوقي وكيل اللاعبين قال يوم السبت إن العرض الإماراتي، الذي أوضح من قبل وصوله لزيزو ارتفع إلى 2.5 مليون يورو، وأضاف شوقي في حواره مع قناة أون تايم سبورتس "الزمالك لا يريد ترك أي لاعب، أغلق الباب تماما في انتقالات يناير".

وكان عصام سالم المتحدث باسم الزمالك صرح في وقت سابق "زيزو اقتنع برفض العرض وشكر النادي على ما وصل له من سمعة جيدة بسبب اللعب له".

وانتقل زيزو (24 عاما) للزمالك في يناير 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي.