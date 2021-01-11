زيزو: سأبذل قصارى جهدي مع الزمالك حتى يومي الأخير في النادي

الإثنين، 11 يناير 2021 - 22:09

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام الجونة

وجه أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك رسالة لجماهير ناديه وسط الأخبار المنتشرة بوصول عروض للاحتراف خارج مصر.

نادر شوقي وكيل اللاعبين قال يوم السبت إن العرض الإماراتي، الذي أوضح من قبل وصوله لزيزو ارتفع إلى 2.5 مليون يورو، وأضاف شوقي في حواره مع قناة أون تايم سبورتس "الزمالك لا يريد ترك أي لاعب، أغلق الباب تماما في انتقالات يناير".

وقال زيزو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الإثنين: "كل الاحترام والتقدير لكل من تحدث في الاعلام، والاجتهادات التي تحدث، جمهور الزمالك الواعي يعلم تماما حبي الشديد لهذا النادي".

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وأضاف "لولا نادي الزمالك، وحب ودعم جمهوره لما وصلت لهذه المكانة".

وأكمل "سأبذل قصارى جهدي في هذا النادي حتى يومي الأخير فيه".

وأتم "شكرا لكل من يتفهم الموقف وألتمس العذر لكل من أساء الفهم".

عقد زيزو مع الزمالك ينتهي في صيف 2022.

وكان عصام سالم المتحدث باسم الزمالك صرح في وقت سابق "زيزو اقتنع برفض العرض وشكر النادي على ما وصل له من سمعة جيدة بسبب اللعب له".

وانتقل زيزو (24 عاما) للزمالك في يناير 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي.

توج مع الفارس الأبيض بالكونفدرالية وكأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

زيزو الزمالك
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