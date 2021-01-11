حارس سيتي: نريد التتويج بأكبر عدد ممكن من الألقاب

يستهدف زاك ستيفن حارس مرمى مانشستر سيتي رفع كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بعد تأهله إلى الدور الرابع من المسابقة بالتغلب على برمنجام سيتي 3-0.

وكان الفريق السماوي تأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الأسبوع الماضي بفوزه على مانشستر يونايتد.

وقال ستيفن في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نريد أن نرفع أكبر عدد ممكن من الألقاب، نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، ونريد أن نلعب بأفضل ما نستطيع من خلال لعب أفضل كرة قدم".

وأضاف "كان من الرائع المشاركة في أول مباراة لي في كأس الاتحاد الإنجليزي، أتمنى أن ألعب المزيد من مباريات الكأس مع استمرار الموسم، لذا فهذه منافسة مهمة لنا جميعا ونريد الفوز بها، نريد رفع هذا الكأس".

وواصل "أنا محظوظ لأن أكون جزءا من هذا الفريق الذي يمكنني اللعب بالكرة ولمس الكرة بقدمي للبقاء نشطا ومشاركا في اللعب".

وتابع الحارس الأمريكي "أنا أحب اللعب. أنا أستمتع به حقا وكان من الرائع المشاركة في المباريات".

وأكمل "أشعر بالثقة، أعتقد أن اللاعبين أمامي قاموا بعمل رائع خلال هذه المباريات وسأواصل العمل بجد في الفترة المقبلة".

وأتم "إنه لأمر رائع أن نحافظ على شباكنا نظيفة مرة أخرى وأن نفهم كيف نلعب بشكل أفضل والاستمرار في التحسن".

البرتغالي بيرناردو سيلفا سجل أول هدفين في الدقيقتين 8 و15، قبل أن يضيف فيل فودين هدف سيتي الثالث في الدقيقة 33.

ليكون شوطا واحدا كافيا لكتيبة بيب جوارديولا للإطاحة بفريق القسم الثاني.

ليحقق مانشستر سيتي الفوز في مباراته السابعة على التوالي في ملعبه بكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي أفضل سلسلة له على أرضه منذ 1946 عندما حقق 14 فوزا متتاليا.