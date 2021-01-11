الرجاء إلى نهائي البطولة العربية بثلاثية في الإسماعيلي

تأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، بعدما فاز على الإسماعيلي بثلاثية دون رد، في إياب نصف النهائي.

وكان الرجاء خسر في الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل للنهائي لمواجهة اتحاد جدة السعودي. بعد الفوز في لقاء العودة الذي أقيم في ملعب مراكش.

ثلاثية الرجاء سجلها محسن متولي وبين مالونجو ومحمود بن حليب.

وصف المباراة

هدد الرجاء مرمى الإسماعيلي مبكرا بتسديدة من سفيان رحيمي في الدقيقة 3 تصدى لها محمد صبحي.

وسيطر الرجاء على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني هدد أحمد مدبولي مرمى الرجاء بعدما انفرد بالحارس وحاول لعب الكرة في الشباك لكن الدفاع أبعدها.

وهدد الرجاء مرمى الإسماعيلي برأسية من سفيان رحيمي بعد عرضية محسن متولي مرت أعلى العارضة.

وأسفر ضغط الرجاء عن الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 58 بعد عرقلة رحيمي من قبل محمد بيومي بعدما فقد الكرة.

وتقدم محسن متولي ليسدد الركلة وسجل منها هدف تقدم الرجاء في الدقيقة 61.

ونجح البديل بين مالونجو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 67 بضربة رأسية رائعة.

قبل أن يختتم محمود بن حليب الثلاثية في الدقيقة 86.

ليفوز الرجاء ويتأهل لنهائي البطولة العربية في مواجهة اتحاد جدة السعودي.