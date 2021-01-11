الرجاء إلى نهائي البطولة العربية بثلاثية في الإسماعيلي

الإثنين، 11 يناير 2021 - 21:55

كتب : FilGoal

محسن متولي - الرجاء والإسماعيلي

تأهل الرجاء البيضاوي المغربي إلى نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، بعدما فاز على الإسماعيلي بثلاثية دون رد، في إياب نصف النهائي.

وكان الرجاء خسر في الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل للنهائي لمواجهة اتحاد جدة السعودي. بعد الفوز في لقاء العودة الذي أقيم في ملعب مراكش.

ثلاثية الرجاء سجلها محسن متولي وبين مالونجو ومحمود بن حليب.

أخبار متعلقة
تعرّف على القناة الناقلة لكأس السوبر الإسباني فييرا يرحل عن تدريب النجم الساحلي استقالة المدير العام لـ سانت إيتيان مدرب دجلة: رد فعل فريقي أمام بيراميدز كان مدهشا.. ولهذا نلعب جيدا ضد الكبار

وصف المباراة

هدد الرجاء مرمى الإسماعيلي مبكرا بتسديدة من سفيان رحيمي في الدقيقة 3 تصدى لها محمد صبحي.

وسيطر الرجاء على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني هدد أحمد مدبولي مرمى الرجاء بعدما انفرد بالحارس وحاول لعب الكرة في الشباك لكن الدفاع أبعدها.

وهدد الرجاء مرمى الإسماعيلي برأسية من سفيان رحيمي بعد عرضية محسن متولي مرت أعلى العارضة.

وأسفر ضغط الرجاء عن الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 58 بعد عرقلة رحيمي من قبل محمد بيومي بعدما فقد الكرة.

وتقدم محسن متولي ليسدد الركلة وسجل منها هدف تقدم الرجاء في الدقيقة 61.

ونجح البديل بين مالونجو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 67 بضربة رأسية رائعة.

قبل أن يختتم محمود بن حليب الثلاثية في الدقيقة 86.

ليفوز الرجاء ويتأهل لنهائي البطولة العربية في مواجهة اتحاد جدة السعودي.

الرجاء المغربي الإسماعيلي البطولة العربية
نرشح لكم
أخر الأخبار
هيسكي عن مستقبل صلاح: لا أرى سببا يجعله يغادر ليفربول.. أعتقد أنه سيراجع نفسه 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة مدافع كوت ديفوار بالسرطان 34 دقيقة | أوروبا
زيزو: سأبذل قصارى جهدي مع الزمالك حتى يومي الأخير في النادي 40 دقيقة | مصر
الرجاء إلى نهائي البطولة العربية بثلاثية في الإسماعيلي 54 دقيقة | الوطن العربي
رسميا – ظهير أتليتكو ينتقل إلى أوساسونا 59 دقيقة | الدوري الإسباني
ليفربول يصطدم بـ يونايتد في كأس إنجلترا.. ومواجهة سهلة لـ سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الرابعة – استغاثة مركز شباب الأطرش بسبب ملعبه الترابي ساعة | مصر
تعرّف على القناة الناقلة لكأس السوبر الإسباني ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك