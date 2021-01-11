ليفربول يصطدم بـ يونايتد في كأس إنجلترا.. ومواجهة سهلة لـ سيتي

يصطدم ليفربول بطل الدوري الإنجليزي بغريمه مانشستر يونايتد في الدور المقبل من كأس الإتحاد الإنجليزي.

أسفرت قرعة الدور الرابع مواجهة نارية منتظرة بين الفريقين، ستجمعهما في ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وتقام المباراة أحد يومي 23 أو 24 من شهر يناير الجاري.

الفائز من هذه المواجهة الصعبة سيواجه الفائز من مباراة دونكاستر روفرز أمام ستوكبورت/وست هام يونايتد.

فيما يحل مانشستر سيتي ضيفا على تشلنتام تاون في الدور نفسه.

الفائز في المباراة سيخرج لمواجهة الفائز من مباراة سوانزي سيتي ونونتنجام فورست في الدور الخامس.

ويلعب تشيلسي ضد فريق لوتون تاون، أما أرسنال حامل اللقب فيواجه الفائز من لقاء ساوثامبتون ضد شيرسبيري تاون.

ويلعب فولام ضد بيرنلي، وتوتنام أمام ويكومب، وبرايتون ضد بلاكبول، وشورلي تاون أمام ولفرهامبتون، وشيفيلد وينزداي ضد إيفرتون.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 في الفترة من 9 إلى 11 فبراير المقبل.