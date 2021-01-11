الأرقام المرتفعة مستمرة.. إصابة 36 فردا بكورونا في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 11 يناير 2021 - 20:11

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية "بريميرليج" إصابة 36 فردا بفيروس كورونا بعد فحص 2593 على مرتين خلال الفترة من الرابع إلى العاشر من شهر يناير الجاري.

وأشار بيان بريميرليج اليوم الإثنين عبر الموقع الرسمي إلى أن المصابين سيعزلون أنفسهم لعشر أيام.

وأكد البيان عدم الإفصاح عن هوية المصابين أو أي ناد يمثلون حفاظا على السرية.

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ويعد ذلك الرقم هو ثاني أعلى رقم بعد إصابة 40 شخصا في الجولة السابقة من الفحوصات التي أجريت على 2295 فردا.

يشار إلى أنه بسبب ارتفاع الإصابات تم منع الجمهور من حضور المباريات في كافة الملاعب بعدما سُمح لهم في وقت سابق لعدة أسابيع وحدث ذلك مع ليفربول وإيفرتون.

الدوري الإنجليزي كورونا
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