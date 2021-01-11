فييرا يرحل عن تدريب النجم الساحلي

قرر نادي النجم الساحلي التونسي فسخ تعاقده مع البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني للفريق.

وأعلن النجم الساحلي عن فسخ تعاقده مع فييرا ومساعده بالتراضي بين الطرفين.

كما قرر النجم تعيين محمد علي نفخة مدربا مؤقتا ليقود الفريق في مواجهة الإفريقي في الدوري التونسي.

وكان النجم الساحلي تخطى المقاولون العرب في الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ليواجه يانج بافلوز بطل إسواتيني في ملحق دور الـ32 للبطولة.