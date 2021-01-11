صلاح يفوز بجائزة هدف شهر ديسمبر في ليفربول

فاز النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أجمل هدف لفريقه في شهر ديسمبر.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

التسديدة الرائعة التي سجلها صلاح في مباراة كريستال بالاس اختيرت الأفضل في الشهر الأخير بالعام المنصرم.

وتنافس هدف صلاح مع 3 أهداف لزميليه البرازيلي روبرتو فيرمينو، وهدفين للسنغالي ساديو ماني.

مباراة كريستال بالاس شهدت مشاركة صلاح كبديل لكنه صنع أحد أهداف فيرمينو المرشحة للجائزة، وسجل هدفين خلال 25 دقيقة فقط.

الدولي المصري سجل 17 هدفا هذا الموسم بقميص ليفربول، 13 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال، وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.