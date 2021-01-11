صلاح يفوز بجائزة هدف شهر ديسمبر في ليفربول

الإثنين، 11 يناير 2021 - 18:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

فاز النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أجمل هدف لفريقه في شهر ديسمبر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

التسديدة الرائعة التي سجلها صلاح في مباراة كريستال بالاس اختيرت الأفضل في الشهر الأخير بالعام المنصرم.

وتنافس هدف صلاح مع 3 أهداف لزميليه البرازيلي روبرتو فيرمينو، وهدفين للسنغالي ساديو ماني.

أخبار متعلقة
سولشاير: لا أحد ينظر لجدول الدوري في يناير.. واختلاف المسابقة بعد رحيل فيرجسون سيميوني يكشف: أتليتكو في مفاوضات متقدمة مع ديمبيلي.. وتعليق على تصريحات زيدان توتنام يواجه فولام بدلا من أستون فيلا.. وترحيل مباراة تشيلسي وتغييرات أخرى

مباراة كريستال بالاس شهدت مشاركة صلاح كبديل لكنه صنع أحد أهداف فيرمينو المرشحة للجائزة، وسجل هدفين خلال 25 دقيقة فقط.

الدولي المصري سجل 17 هدفا هذا الموسم بقميص ليفربول، 13 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال، وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة الأهلي - عودة محمد هاني أمام الإنتاج الحربي.. واستمرار غياب السولية 28 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يفوز بجائزة هدف شهر ديسمبر في ليفربول 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجوم الزمالك يستقبلون ناشئ النادي بعد لقطة تكريم والدته الراحلة 49 دقيقة | الدوري المصري
مونديال اليد - ممدوح هاشم لـ في الجول: طموحنا بلا حدود.. ونحلم بتحقيق ميدالية ساعة | مصر 2021
سولشاير: لا أحد ينظر لجدول الدوري في يناير.. واختلاف المسابقة بعد رحيل فيرجسون ساعة | الدوري الإنجليزي
حازم إمام: استبعادي أمام المصري ليس للإصابة 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – بيراميدز (1) - (1) وادي دجلة.. عبد المنصف يتصدى لركلة جزاء من أحمد سامي 2 ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - مشاركة معلول في التدريبات.. وسلبية مسحة مروان 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك