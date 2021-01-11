سولشاير: لا أحد ينظر لجدول الدوري في يناير.. واختلاف المسابقة بعد رحيل فيرجسون

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه يستهدف التطور ولن ينظر إلى جدول ترتيب الدوري الآن، خاصة وأن ترتيب مارس وأبريل هو الأهم. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بيرنلي.

وصرح سولشاير قائلا: "بوجبا وليندلوف وشاو وبايلي جميعهم تدربوا اليوم، بوجبا وبايلي لم يكملا التدريبات، لكن لوك شاو وليندلوف أكملاه، سنقيم وضع بوجبا وبايلي قبل السفر لمواجهة بيرنلي".

وواصل "بيرنلي حقق نتائج جيدة بعد بداية صعبة، من الصعب التسجيل ضده، لا يستقبل العديد من الفرص".

وأكمل "كافاني تدرب بشكل جيد أثناء فترة إيقافه، وحصل على فترة إجازة، الآن مستعد، يمنحنا خيارا مختلفا، أشعر بسعادة لأنه عاد إلى المشاركة، لهذا السبب قمنا بضمه، سيكون مهما لنا حتى نهاية الموسم".

وتابع "نحن أفضل هذا الموسم عما كنا عليه في نفس المرحلة خلال الموسم الماضي، لعبنا بطريقة أفضل، فزنا بعدد كبير من المباريات، لا أحد يتذكر من تصدر الترتيب يوم 12 يناير، لكن الأهم هو تطور الفريق".

وأردف "نحن نتطور، منذ رحيل سير أليكس فيرجسون، تواجدنا في المراكز الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، لذا الأمر منوط بنا لكي نتواجد ضمن الأربعة الأوائل، تواجدنا في هذه المنطقة 3 مرات منذ رحيل سير أليكس، الأمر مختلف عما كان عليه حينما كنت لاعبا، كنا نشعر بإحباط كبير إن لم نفز بالدوري، الآن هناك عدد كبير من الفرق تعتبر أنفسها منافسين على اللقب".

واستطرد "جدول الترتيب لا يهم الآن، تحصد النقاط حتى تصل إلى مارس وأبريل، تلك الفترة التي يحسم خلالها الدوري".

وأكمل "علمنا أن ذلك الموسم سيكون صعبا علينا، أن نلحق بالركب، قلت إننا بحاجة للصمود لكنني كنت أعني أننا بحاجة لحصد أكبر عدد من النقاط بجانب اللعب بأداء سليم، ألا ندع الفرق تخطف النقاط، وأدينا بشكل جيد".

ويستعد يونايتد لمواجهة بيرنلي في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.