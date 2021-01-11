حازم إمام: استبعادي أمام المصري ليس للإصابة

كشف حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك سبب استبعاده عن قائمة فريقه أمام المصري.

الزمالك يلاقي المصري مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

قائمة الزمالك شهدت غياب اسم حازم إمام ظهير أيمن الفريق. (طالع قائمة الزمالك)

وقال حازم إمام في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "استبعادي ليس للإصابة، لكن بقرار من جايمي باتشيكو لإراحتي في ظل ضغط المباريات".

قائد الزمالك أتم "المدير الفني يقوم بسياسة التدوير في بعض المراكز في ظل ضغط المباريات حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابات في الفترة الحالية".

حازم إمام شارك هذا الموسم في 4 مباريات حتى الآن. صاحب الـ32 عاما صنع فيهم هدفا واحدا.