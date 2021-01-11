قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وأحداد.. وتواجد عمر السعيد أمام المصري

يغيب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك عن الفريق أمام النادي المصري، فيما تواجد عمر السعيد برغم خروجه مصابا أمام طلائع الجيش.

أعلن جايمي باتشيكو مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة المصري في بطولة الدوري.

قائمة الزمالك شهدت استمرار غياب فرجاني ساسي ومصطفى محمد نجما الفريق، فيما غاب حميد أحداد أيضا للإصابة.

من جهة أخرى، يغيب حازم إمام قائد الفريق عن القائمة المعلنة.

عمر السعيد مهاجم الفريق تواجد بشكل طبيعي رغم الخروج مصابا أمام طلائع الجيش.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو - إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي - إسلام جابر - حسام أشرف.

الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل.

ويلتقي الزمالك مع المصري مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.