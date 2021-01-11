قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وأحداد.. وتواجد عمر السعيد أمام المصري
الإثنين، 11 يناير 2021 - 16:12
كتب : أحمد شوقي صلاح
يغيب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك عن الفريق أمام النادي المصري، فيما تواجد عمر السعيد برغم خروجه مصابا أمام طلائع الجيش.
أعلن جايمي باتشيكو مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة المصري في بطولة الدوري.
قائمة الزمالك شهدت استمرار غياب فرجاني ساسي ومصطفى محمد نجما الفريق، فيما غاب حميد أحداد أيضا للإصابة.
من جهة أخرى، يغيب حازم إمام قائد الفريق عن القائمة المعلنة.
عمر السعيد مهاجم الفريق تواجد بشكل طبيعي رغم الخروج مصابا أمام طلائع الجيش.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.
الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – أحمد عيد.
الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو - إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – أشرف بنشرقي - إسلام جابر - حسام أشرف.
الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل.
ويلتقي الزمالك مع المصري مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.