توتنام يواجه فولام بدلا من أستون فيلا.. وترحيل مباراة تشيلسي وتغييرات أخرى

قررت رابطة الدوري الإنجليزي إقامة مباراة فولام ضد توتنام في الدوري، يوم الأربعاء مساء، عوضا عن مواجهة توتنام ضد أستون فيلا في نفس الموعد.

وستقام مباراة فولام ضد تشيلسي يوم السبت بدلا من الجمعة، ومباراة أستون فيلا ضد إيفرتون تم نقلها من السبت إلى الأحد.

ولن تتمكن رابطة الدوري من إقامة مواجهة توتنام ضد فيلا بسبب وجود عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد 19" بين صفوف الأخير.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد قالت إلى أن فولام ليس سعيدا بمواجهة توتنام خاصة وأنه يتوقع مواجهة تشيلسي يوم الجمعة، ولم يخطط لخوض مباراة وسط الأسبوع.

فولام واجه كوينز بارك رينجرز يوم السبت وفاز بنتيجة 2-0 بعد الوصول للأشواط الإضافية، وأوضح التقرير أن سكوت باركر مدرب الفريق يشعر بالضغب لأنه لو علم في وقت مبكر لكان أراح بعضا من عناصره الأساسية.

على الجانب الآخر، قررت رابطة الدوري إقامة المباراة المؤجلة بين توتنام وفولام منذ يوم 30 ديسمبر الماضي، وذلك لوجود عدد كبير من الإصابة بكورونا بين صفوف الأخير.

إليكم الجدول الجديد الذي نشرته الرابطة كاملا:

شيفيلد يونايتد ضد نيوكاسل – ولفرهامبتون ضد إيفرتون (الثلاثاء 12 يناير)

أرسنال ضد كريستال بالاس (الخميس 14 يناير)

ليدز يونايتد ضد برايتون – فولام ضد تشيلسي (السبت 16 يناير)

أستون فيلا ضد إيفرتون – شيفيلد يونايتد ضد توتنام – ليفربول ضد مانشستر يونايتد – مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس (الأحد 17 يناير)

أرسنال ضد نيوكاسل (الإثنين 18 يناير)

ليستر سيتي ضد تشيلسي (الثلاثاء 19 يناير)

ليدز يونايتد ضد ساوثامبتون (الأربعاء 20 يناير)

ليفربول ضد بيرنلي (الخميس 21 يناير)

أرسنال ضد مانشستر يونايتد - ساوثامبتون ضد أستون فيلا (السبت 30 يناير)

ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد – وست هام ضد ليفربول (الأحد 31 يناير)