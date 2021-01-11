جوارديولا يتغنى بمدافع سيتي: يعيش بطريقة احترافية.. نحن محظوظون به

الإثنين، 11 يناير 2021 - 13:12

كتب : محرر في الجول

روبن دياش

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالبرتغالي روبن دياش مدافع الفريق.

روبن دياش

النادي : مانشستر سيتي

وانضم دياش لسيتي مطلع الموسم الحالي قادما من بنفيكا.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "حين تتعاقد مع لاعب تعرف أنه سيساعد فريقك لكنك لا تعرف إلى أي درجة سينجح".

وأضاف عن دياش "إمكانياته وطريقة قراءته للمباريات مذهلة. كما أنه يريد التعلم والجميع هنا مندهشون بقدراته الجسدية وبطريقة تفكيره".

وتابع "يأتي كل يوم في الصباح للعمل بصالة الألعاب الرياضية ويعيش يومه بطريقة احترافية للغاية، كما يتغدى بشكل مثالي".

واستمر "يلعب كل 3 أيام واستشفائه من المباريات يكون فوريا. هو لاعب مهم للغاية للفريق".

وواصل "لقد تعاقدنا مع لاعب مذهل لديه 23 عاما. أنا متأكد من قدرته على اللعب لـ5 أو 6 أو 7 سنوات بمستوى رائع. يجاد لاعب بهذه الصفات ليس بالأمر السهل".

وأتم "نحن محظوظون به للغاية ونأمل أن يواصل تطوره".

وخاض دياش 20 مباراة مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي في كل المسابقات.

وأسهم دياش في خروح مانشستر سيتي بشباك نظيفة في 15 مباراة حتى الآن.

مانسشتر سيتي
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