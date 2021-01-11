سيلعب حتى عامه الـ54.. ميورا يجدد عقده مع يوكوهاما الياباني

أعلن فريق يوكوهاما الياباني عن تجديد عقده مهاجمه كازويوشي ميورا لمدة موسم.

ويلعب ميورا صاحب الـ53 عاما مع يوكوهاما منذ عام 2005، وبتجديد عقده سيستمر مع الفريق للموسم الـ16.

وقال ميورا بعد تجديد تعاقده: "أشعر أنني قادر على اللعب. شغفي بلعب كرة القدم يزيد يوما بعد يوم. أرغب أن أقود فريقي للانتصارات، سأواصل العمل لكي أحقق أهدافي".

ويعد ميورا من أساطير لعبة الكرة القدم في اليايان، إذ لعب لفرق سانتوس البرازيلي وجنوى الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي وسيدني الاسترالي.

ولعب ميورا 89 مباراة دولية مع منتخب اليابان وسجل 55 هدفا وقاد المنتخب للفوز بكأس آسيا عام 1992.